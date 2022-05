Zima-Rodriguez e il doppio Linetty-Praet tra le sfide che interesseranno i 15 gioctori del Torino convocati in nazionale

Giunti al termine del campionato di Serie A è arrivato il momento di cambiare pagina. I giocatori del Torino andranno meritatamente in vacanza. Fondamentale ricaricare le energie prima di una stagione che aprirà i battenti ben prima del solito. Discorso che non riguarda però tutti i componenti della rosa di Ivan Juric. 15 dei suoi interpreti si toglieranno di dosso la maglia granata per calzare quella delle rispettive nazionali. Da domenica 29 maggio fino a metà giugno è ricco il programma che interesserà i giocatori del Torino selezionati dai propri ct. Scopriamolo insieme.

Nottate con Aina. Belotti l’unico azzurro tra Finalissima e Nations League

Come già accennato si comincia il 29 maggio. L’orario del primo match che riguarda i granata in nazionale è per i più temerari e coraggiosi, anche perché nella Nigeria ospite in amichevole del Messico figura il non certo irresistibile Ola Aina. Il fuso orario comporta a un after hour/levataccia (ore 2.08), così come per il secondo appuntamento che interesserà l’ex Chelsea e compagni sempre in Sudamerica contro l’Ecuador (venerdì 3 giugno ore 2.30). Il primo giugno è il giorno in cui si disputerà la prima edizione della Finalissima che metterà di fronte i campioni d’Europa e i vincitori della Copa America.

Una sorta di Intercontinentale tra nazionali, che riguarderà l’Argentina e ovviamente l’Italia di Roberto Mancini. Quest’ultimo ha chiamato quattro giocatori del Torino. Ricci, Buongiorno e Pellegri consumeranno l’esperienza in azzurro nel giro di tre giorni nella cornice dello stage di Coverciano, mentre il discorso cambia per il capitano granata Andrea Belotti. Il Gallo sarà presente tra i convocati di Wembley, così come nei successivi impegni di Nations League con Germania (4 giugno), Ungheria (7 giugno) e nuovamente a Londra per la semi-rivincita della finale di Euro2020 con l’Inghilterra (11 giugno).

Triplo derby in tinte granata

Il primo giugno segna anche l’inizio della nuova stagione di Nations League. Ad aprire i battenti toccherà alla Polonia di Karol Linetty, richiamato in nazionale dopo la precedente esclusione dal playoff mondiali. Di fronte all’ex Samp il Galles. L’impegno seguente lo metterà di fronte a un compagno di spogliatoio al Torino, cioè Dennis Praet e il suo Belgio. Un derby che si ripeterà il 14 giugno in casa della Polonia, che nel mezzo affronterà l’Olanda l’11 giugno. Praet si confronterà invece con gli “Orange” il 3 giugno e, tra i due testa a testa con Linetty, il Galles (11 giugno).

Non sarà il solo derby tra giocatori in forza al Toro. Repubblica Ceca e Svizzera condivideranno l’esordio nel Girone B di Nations League giovedì 2 giugno. Match nel match, visto che si incroceranno Ricardo Rodriguez e David Zima, cioè coloro che molto probabilmente diventeranno i pilastri della prossima difesa a tre di Ivan Juric. L’ex Milan sfiderà poi ancora fuori casa con il Portogallo (5 giugno) e tra le mura amiche con Spagna (9 giugno) e nuovamente Portogallo (12 giugno). Zima farà i conti invece Spagna in casa (5 giugno) e lontano da Praga Portogallo (9 giugno) e il ritorno con la Spagna (12 giugno).

Il Toro dei balcani tra Kosovo, Serbia e Albania. Seck impegnato col Senegal

Il 2 giugno saranno impegnati nei match di esordio in Nations League con le rispettive nazionali anche Vojvoda con il Kosovo e i due serbi Lukic e Milinkovic-Savic. Il Kosovo farà visita prima a Cipro (2 giugno). Due gare casalinghe con Grecia (5 giugno) e Irlanda del Nord (9 giugno) e infine un’altra trasferta in Grecia (12 giugno). Due gare interne invece per Sasa e Vanja contro Norvegia e Slovenia (2 giugno), prima dei due voli in Svezia (9 giugno) e Slovenia (12 giugno). In campo il 2 giugno anche Berisha con l’Albania. Ancora da definire gli avversari che affronterà sia nell’amichevole volta a rompere il ghiaccio che in quella conclusiva prima delle vacanze. Nel mezzo le sfide di Nations League con Islanda (6 giugno) e Israele (10 giugno).

Convocato anche Josip Brekalo dalla selezione croata. Il futuro ex giocatore del Torino giocherà le gare di Nations League con Austria (3 giugno), Francia (6 giugno in casa e 13 giugno fuori) e Danimarca (10 giugno). Infine da segnalare anche le partite che riguarderanno il Senegal di Demba Seck valevoli per la qualificazione alla Coppa d’Africa 2023. Il 4 giugno l’ex Spal ospiterà il Benin, mentre toccherà viaggiare in Ruanda per il match di martedì 7 giugno.

Calendario dei granata in nazionale

24/05-26/05 Stage Nazionale (Ricci)

25/05-27/05 Stage Nazionale (Buongiorno, Pellegri)



Domenica 29 maggio

2.08 Messico-Nigeria (Ola Aina)



Mercoledì 1° giugno

18 Polonia-Galles (Linetty)

20.45 Italia-Argentina (Belotti)



Giovedì 2 giugno

Albania – Amichevole da definire (Berisha)

18 Cipro-Kosovo (Vojvoda)

20.45 Repubblica-Ceca-Svizzera (Rodriguez, Zima)

20.45 Serbia-.Norvegia (Lukic, Milinkovic-Savic)



Venerdì 3 maggio

2.30 Ecuador-Nigeria (Ola Aina)

20.45 Belgio-Olanda (Praet)

20.45 Croazia-Austria (Brekalo)



Sabato 4 giugno

20.45 Italia-Germania (Belotti)

21 Senegal-Benin (Seck)



Domenica 5 giugno

20.45 Kosovo-Grecia (Vojvoda)

20.45 Portogallo-Svizzera (Rodriguez)

20.45 Repubblica Ceca-Spagna (Zima)

20.45 Serbia-Slovenia (Lukic, Milinkovic-Savic)



Lunedì 6 giugno

20.45 Croazia-Francia (Brekalo)

20.45 Islanda-Albania (Berisha)



Martedì 7 giugno

20.45 Italia-Ungheria (Belotti)

21 Ruanda-Senegal (Seck)



Mercoledì 8 giugno

20.45 Belgio-Polonia (Linetty, Praet)



Giovedì 9 giugno

20.45 Kosovo-Irlanda del Nord (Vojvoda)

20.45 Portogallo-Repubblica Ceca (Zima)

20.45 Svezia-Serbia (Lukic, Milinkovic-Savic)

20.45 Svizzera-Spagna (Rodriguez)



Venerdì 10 giugno

20.45 Danimarca-Croazia (Brekalo)

20.45 Albania-Israele (Berisha)



Sabato 11 giugno

20.45 Galles-Belgio (Praet)

20.45 Inghilterra-Italia (Belotti)

20.45 Olanda-Polonia (Linetty)



Domenica 12 giugno

20.45 Grecia-Kosovo (Vojvoda)

20.45 Slovenia-Serbia (Lukic, Milinkovic-Savic)

20.45 Spagna-Repubblica Ceca (Zima)

20.45 Svizzera-Portogallo (Rodriguez)



Lunedì 13 giugno

Albania – Amichevole da definire (Berisha)

20.45 Francia-Croazia (Brekalo)



Martedì 14 giugno

20.45 Polonia-Belgio (Linetty, Praet)