Potrebbe essere una giornata molto importante per il contenzioso tra Blackstone e Rcs: alle 16 italiane l’udienza

Nuovo capitolo, e probabilmente penultimo, del contenzioso tra Blackstone e Rcs: quest’oggi la giudice Andrea Masley sarà chiamata a decidere se ad occuparsi della causa dovrà essere la Corte di New York oppure no. L’udienze ha inizio alle ore 10 americane (le 16 in Italia) e sarà molto importante per capire anche come potrebbe proseguire la vicenda. Se la causa dovesse rimanere negli Stati Uniti, infatti, le possibilità di Urbano Cairo di riuscire a vincere il contenzioso rischiano di diminuire. Non è però detto che l’udienza di oggi sia quella decisiva: al momento appare infatti più probabile che la giudice Andrea Masley opti per un rinvio in attesa che la Corte d’Appello di Milano sciolga la riserva sul ricorso presentato da Rcs contro la pronuncia della Camera arbitrale di Milano in favore di Blackstone.