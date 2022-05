Grazie all’ottima stagione che ha rimediato il Torino, il valore della rosa è cresciuto e si aggira intorno ai 221,08 milioni di euro

Il Torino dopo la stagione che si è appena conclusa ha tanti motivi per cui essere soddisfatto, come per esempio il fatto di aver rialzato la testa dopo due anni passati a lottare fino alla fine per non retrocedere in Serie B, oppure il fatto di essere riusciti in una serie di prestazioni e risultati molto positivi. Ma c’è un fatto da sottolineare tante volte e che fa sicuramente sorridere il club granata, ovvero che il valore della rosa è aumentato e adesso secondo il portale Transfermarkt si aggira sui 221,08 milioni di euro. Il merito della crescita del valore della rosa granata va attribuito soprattutto a Ivan Juric, che alla sua prima stagione all’ombra della Mole si è incanalato perfettamente nel mondo Toro. L’aumento del valore della rosa comporta diversi benefici per il club piemontese, a partire dal mercato: alcuni giocatori potrebbero scegliere di accasarsi al Toro proprio per migliorare e crescere sotto l’ala protettiva dell’ex tecnico dell’Hellas Verona.

Nella stagione 2020/2021 la rosa del Toro valeva circa 175 milioni

Dunque Juric per il club granata rappresenta una risorsa fondamentale da tenere molto, ma molto stretta. Non era affatto semplice partire in una nuova avventura alla guida di una squadra che si trovava tra le macerie, dopo due stagioni consecutive passate a ritrovarsi davvero ad un passo dalla retrocessione in Serie B. Pensare che nella stagione 2020/2021 il valore della rosa del Toro era di 175,28 milioni, mentre nella stagione 2019/2020 corrispondeva a 163,55 milioni. Dunque rispetto allo scorso anno il valore della rosa del club granata, anche grazie alle diverse operazioni di mercato, è aumentato di quasi 46 milioni. Un dato sicuramente molto significativo.

Da Lukic a Bremer passando da Vojvoda: quanti giocatori valorizzati da Juric

Per concludere è doveroso rimarcare che la crescita del valore della rosa granata è stata possibile grazie al grande lavoro di valorizzazione dei giocatori svolto da Juric. Per fare qualche esempio si possono citare Ricardo Rodriguez, Sasa Lukic o Mergim Vojvoda. E non si può non spendere qualche riga per Gleison Bremer che ha rimediato una stagione strepitosa, tanto da essere premiato come il migliore difensore della Seria A 2021/2022. Ora l’obiettivo del Toro deve essere quello di far crescere sempre di più il valore della rosa. Per il momento la strada intrapresa per poterlo fare sembra essere quella giusta. Se si darà sempre più fiducia a Juric sarà davvero difficile sbagliare.