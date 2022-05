Il presidente dell’Hellas Verona Maurizio Setti è tornato a parlare di Ivan Juric: “Verona gli piace più di Torino, mi ha chiesto scusa”

Il presidente dell’Hellas Verona, Maurizio Setti, ha rilasciato una lunga intervista a Telenuovo. Il numero 1 del club gialloblù tra i tanti temi affrontati ha rispolverato il passato, tornando a parlare anche di Ivan Juric tecnico con il quale il presidente dell’Hellas Verona ha condiviso due stagioni. Sul tecnico croato Setti ha dichiarato: “A Torino ci siamo visti e mi ha abbracciato e mi ha chiesto scusa. Il suo comportamento per certi versi non è stato giusto quando è andato via ma sul campo per noi è stato molto importante. Sono andato a prendere Juric, che in quel momento era sottoterra perché arrivava da tre esoneri, ma me lo ricordavo da Crotone. Sicuramente Verona gli piace più di Torino. Se uno vuole rimanere un modo lo trova.

“È andato oltre nei miei confronti”

Setti ha proseguito: “Io sono fumantino, ma molto rispettoso di chi lavora nel mondo del calcio che ha meccanismi propri. Scontri con Juric? Mi ha detto addirittura che dovevamo mettere 100 milioni sul mercato… Ieri sera (domenica, ndr) Giulini ha detto che aveva fatto qualcosa di importante per il centenario e adesso si ritrova in Serie B. Io sono sempre stato chiaro con Juric, con Tudor, con tutti. Ivan era andato oltre nei miei confronti, ma gliel’ho concesso io facendo un passo indietro per il bene del Verona”. Dunque parole un po’ dure da parte di Setti nei confronti di Juric, che sicuramente non avranno fatto piacere al tecnico croato.