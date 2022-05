Sono apparsi due striscioni fuori dal Filadelfia con i quali si chiede che il centro sportivo del Torino venga lasciato aperto ai tifosi

In una giornata molto importante, ovvero il 5° anniversario dell’inaugurazione del nuovo Filadelfia, con una mostra allestita nel cortile del Fila per celebrare questa data, alcuni tifosi assieme al Comitato Difesa del Toro hanno esposto alcuni striscioni fuori dall’impianto sportivo per manifestare il loro malumore per un Filadelfia troppo spesso con i cancelli chiusi ai tifosi granata. Infatti su uno dei due striscioni esposti si legge: ”Il Filadelfia è di tutti non di pochi eletti”, mentre sull’altro compare la scritta: “Piazzale sempre aperto“. Poche parole ma molto significative molto presto si scoprirà se questo appello lanciato da alcuni tifosi del Toro verrà ascoltato oppure no, la speranza del popolo granata è sicuramente quella di poter assistere prossimo anno a più allenamenti a porte aperte dato che anche sembra che si stia mettendo alle spalle l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus.