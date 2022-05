Il numero 99 granata è atteso nelle prossime ore a Coverciano per iniziare lo stage in azzurro sotto la guida del Ct Mancini

Nelle scorse ore è arrivata una bellissima notizia che sicuramente ha fatto molto piacere al Toro e che senza alcuna ombra di dubbio ha emozionato e non poco Alessandro Buongiorno. Il numero 99 granata è stato convocato dal Ct azzurro Roberto Mancini per partecipare allo stage, organizzato per i calciatori di interesse nazionale, che si terrà in questi giorni (dal 24 al 26 maggio) a Coverciano. Buongiorno è stato convocato in azzurro in un secondo momento, così come Alessio Zerbin e Edoardo Pierozzi. I tre sono stati convocati dopo che Matteo Lovato, Raoul Bellanova, Destiny Udogie e Riccardo Sottil hanno dovuto lasciare in anticipo il ritiro azzurro. Buongiorno, una volta raggiunto lo stage dell’Italia, potrà riabbracciare due suoi compagni di squadra ovvero Samule Ricci e Pietro Pellegri. Per il Toro è sicuramente una grande soddisfazione avere tre giocatori presenti allo stage della Nazionale Italiana. Ovviamente la speranza del club piemontese è che questi tre giovani granata possano conquistare il Ct Mancini ed entrare nel giro della Nazionale Italiana, per poi rimanerci e dare il proprio contributo agli Azzurri.

Buongiorno: un altro riconoscimento dopo un’ottima stagione

Per Buongiorno la convocazione allo stage della Nazionale Italiana è un altro riconoscimento molto importante dopo che il numero 99 del Toro ha portato a casa un’ottima stagione. Buongiorno ha dimostrato ancora una volta grande personalità, tanto da conquistare la fiducia di Ivan Juric che ha già dichiarato che per il futuro vuole puntare su di lui. Un riconoscimento, quello della chiamata di Mancini, arrivato a distanza di poco tempo dal premio che il difensore torinese ha ricevuto in Sardegna durante la presentazione del 25^ trofeo Sails. Dunque tante soddisfazioni per Buongiorno che per il Toro, dato che il difensore è cresciuto nel settore giovanile granata, può rappresentare certamente un vanto. Ora Buongiorno farà di tutto per spiccare il volo anche in azzurro.