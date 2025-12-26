Dopo l’infortunio e due spezzoni positivi, il Cholito può tornare titolare proprio contro il suo Cagliari

Sfida dal sapore speciale per Giovanni Simeone. Il Cholito, rientrato di recente dall’infortunio al bicipite femorale, ha offerto due buoni spezzoni nelle vittorie contro Cremonese e Sassuolo e ora potrebbe essere pronto per tornare dal primo minuto.

Un rientro che, per l’attaccante argentino, potrebbe coincidere con una gara dal forte valore simbolico: quella contro una sua ex squadra. Arrivato in Italia nella stagione 2016/17, Simeone ha vissuto le sue prime esperienze tra Genoa e Fiorentina, prima di trasferirsi al Cagliari nell’estate 2019.

In maglia rossoblù ha collezionato 72 presenze, mettendo a segno 18 gol e 6 assist, lasciando un ricordo importante soprattutto nella sua prima stagione in Sardegna.

Simeone, la sua migliore annata al Cagliari

Proprio l’annata 2019/20 resta la più cara ai tifosi cagliaritani. Il Cholito confermò il suo fiuto per il gol già mostrato a Genova e Firenze, realizzando 12 reti in 37 presenze tra la gestione Maran e quella di Zenga, contribuendo in maniera decisiva al 14° posto finale del Cagliari.

Oggi, però, Simeone è diventato uno dei punti di riferimento del Torino e un beniamino del pubblico granata, trascinando la squadra prima dello stop forzato.

Ritorno da titolare imminente per il Cholito

Il suo rientro dall’inizio potrebbe rappresentare un’arma in più per Baroni e dare ulteriore slancio alla stagione del Toro, reduce da due prestazioni convincenti contro Cremonese e Sassuolo.

Il destino potrebbe quindi riservargli un ritorno da protagonista proprio contro il suo passato, davanti ai suoi nuovi tifosi.