I numeri di Cagliari-Torino: la squadra di Vanoli ha segnato sempre almeno una rete lontano dal Grande Torino

Due giorni alla sfida tra Cagliari e Torino. La squadra di Davide Nicola fino ad oggi ha giocato quattro partite di Serie A tra le mura casalinghe ed è riuscita a totalizzare solamente due punti. In più in queste quattro sfide di campionato la squadra sarda è riuscita a segnare solamente una rete nella sfida contro il Como terminata 1-1. Nelle altre tre occasioni il Cagliari non è neanche riuscito a fare gol, pareggiando così 0-0 contro la Roma, perdendo contro il Napoli di Conte per 0-4 e perdendo anche contro l’Empoli per 0-2. A questa statistica negativa ne va aggiunta un’altra, infatti sono ben 7 i gol subiti in 4 partite A discolpa degli isolani bisogna dire che il loro calendario non era per nulla facile.

Toro in trasferta: sette punti in quattro partite

I granata dal canto loro in trasferta non hanno iniziato per nulla male, ben 7 punti totalizzati in quattro partite di campionato. In queste quattro trasferte oltretutto la squadra di Vanoli ha messo a segno ben 7 reti (tante quante il Cagliari ne ha subite in casa). Oltretutto i granata hanno già trovato squadre comunque forti; infatti la squadra piemontese ha affrontato il Milan pareggiando 2-2, il Venezia vincendo 0-1, il Verona vincendo 2-3 e l’Inter perdendo 3-2. Questi risultati però evidenziano anche una statistica negativa dei granata: prendono troppi gol; ben 6, appena uno in meno di quelli segnati e di quelli subiti dal Cagliari.

Il Toro per ritrovare la vittoria, il Cagliari per continuare la striscia positiva

In questo avvio di stagione il Torino è partito molto bene, ma ha perso tutte le ultime tre partite, di cui due di campionato e una di Coppa Italia, rispettivamente contro l’Empoli in coppa e contro Lazio e Inter in Serie A. Dopo questa fase negativa quindi i granata vogliono cercare di rifarsi il più in fretta possibile e ne avranno l’occasione contro il Cagliari. Anche il Cagliari è partito abbastanza bene rispetto ai suoi obiettivi arrivando a pareggiare partite importanti come contro la Roma e contro la Juve, ma perdendo gare contro Lecce e Empoli. Oltretutto gli isolani arrivano da un momento di forma importante, infatti dopo la batosta subita in casa contro il Napoli e la sconfitta, sempre davanti ai propri tifosi, contro l’Empoli, si sono rialzati e hanno vinto prima la sfida di Coppa Italia contro la Cremonese e poi la partita di Serie A contro il Parma. Dopo queste due vittorie sono arrivati a Torino per affrontare la Juventus di Thiago Motta, squadra che in campionato non aveva ancora subito nemmeno un singolo gol e loro sono riusciti a strappare un pareggio per 1-1.