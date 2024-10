Il classe 2005, recentemente premiato, ha superato l’infortunio e ora spera di convincere Vanoli a concedergli minutaggio

È stata una settimana importante per Aaron Ciammaglichella, sia dentro che fuori dal campo. Il suo contributo fondamentale alla formazione Primavera negli anni, e nelle prime uscite di questa stagione, è stato riconosciuto con il prestigioso ‘Trofeo Cozzolino’, assegnatogli dall’Associazione Ex Calciatori Granata. Un premio che ha sicuramente accresciuto l’autostima del classe 2005, desideroso di guadagnarsi uno spazio rilevante anche in prima squadra.

Ciammaglichella vuole ripagare il Toro

Dall’arrivo di Paolo Vanoli sulla panchina del Torino, il tecnico, presente alla premiazione in rappresentanza di Duván Zapata, ha subito inserito Ciammaglichella tra i giocatori da monitorare, concedendogli anche qualche minuto di gioco. Un sogno che si realizza per Aaron, che veste la maglia granata sin dai 4 anni e mezzo. “È stato amore a prima vista con il Toro” ha dichiarato il giovane, aggiungendo di voler “ripagare questo club. Lavorerò sodo per migliorare giorno dopo giorno”.

Voglia di Serie A

Fino ad oggi, la sua stagione è stata caratterizzata da un continuo andirivieni tra la prima squadra e l’Under 20. Da capitano della Primavera, è sceso in campo nelle partite contro Fiorentina e Cagliari, salvo poi uscire all’intervallo contro l‘Atalanta, per infortunio, la stessa squadra contro cui ha fatto il suo esordio in Serie A, anche se solo per qualche secondo. Dopo l’elongazione dell’adduttore destro subita nella gara Under contro la Dea, Ciammaglichella è tornato ad allenarsi questa settimana con la prima squadra, sotto gli occhi di Vanoli. Il tecnico ha espresso parole di stima per il giovane talento: “Lui incarna i valori di questa società”, aveva detto. Un segnale importante di fiducia verso un ragazzo che spera di essere sempre più coinvolto nelle scelte del mister.