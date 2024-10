Il romeno viene da 4 gol consecutivi tra Cagliari e nazionale, mentre l’italiano è sul taccuino dei migliori club al mondo

La sfida di domenica all’Unipol Domus mette di fronte due giocatori che, sia nell’ultima tornata di gare con le rispettive nazionali che nelle prime partite stagionali con i loro club, si stanno distinguendo per la continuità delle prestazioni. Entrambi sono centrocampisti, ma si trovano in momenti diversi della loro carriera. Uno è un giovane in rampa di lancio, nel mirino dei principali club al mondo, l’altro sembra finalmente essere arrivato alla maturità, affermandosi come una delle certezze del nostro campionato: Samuele Ricci e Razvan Marin.

Ricci, il gioiello di Vanoli e Spalletti

L’italiano è il giocatore che Luciano Spalletti cercava per posizionarlo davanti alla difesa della Nazionale. Ma a visionare Ricci non sono solo il tecnico di Certaldo o Paolo Vanoli durante gli allenamenti e le partite. Il suo futuro promette palcoscenici prestigiosi, ma per ora conta solo il presente, con la responsabilità di prendersi il Torino sulle spalle, come richiesto a quello che, soprattutto in assenza di Zapata, è diventato il leader tecnico ed emotivo della squadra. A dimostrarlo è la continuità di prestazioni mai vista prima da quando veste la maglia granata. Questa è la stagione della maturità, il momento del salto di qualità. Ricci ne è consapevole e, dalle sue dichiarazioni e dalle prestazioni sul campo, emerge chiaramente che non ha alcuna intenzione di nascondersi.

Marin, infallibile dal dischetto

Anche Răzvan Marin sta attraversando un periodo molto positivo. Il centrocampista romeno, classe 1996, è tornato al Cagliari dopo due stagioni in prestito all’Empoli. Nelle ultime due partite di campionato è riuscito a segnare in entrambe le occasioni, pur partendo dalla panchina. Contro il Parma ha avuto 17 minuti per segnare il gol del momentaneo 1-2, mentre contro la Juventus ha avuto 25 minuti per presentarsi dal dischetto e battere Di Gregorio per l’1-1 finale. Ma la prolificità di Marin non si è fermata nemmeno durante le gare di Nations League, dove è capocannoniere insieme a Gyokeres (Svezia), Akturkoglu (Turchia) e Sesko (Slovacchia), con 4 gol, gli ultimi due realizzati proprio negli appuntamenti della scorsa settimana contro Cipro e Lituania, entrambi su rigore.