La Curva Maratona è entrata al Filadelfia, sistemandosi proprio dietro una delle due porte: cori e uno striscione

Cori fuori dal Filadelfia a fine allenamento: i tifosi della Maratona sono arrivati davanti alla storica casa granata per incitare la squadra in vista del derby. Poi hanno guadagnato l’ingresso dello stadio e si sono sistemati in Curva. Lo striscione esposto recita: “Vogliamo gente da battaglia che difenda il simbolo e la maglia”. Poi cori, il classico “Chi non salta bianconero è”, al quale partecipano alcuni dei giocatori. Un modo per caricare il Toro in attesa della stracittadina di domani. Il VIDEO: