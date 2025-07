Il terzino albanese è stato acquistato dai granata nel 2023 e ha totalizzato 4 prestiti in 2 anni

Il Torino cambia volto con il calciomercato estivo. I granata stanno attraversando un periodo di cambiamenti dopo una stagione deludente. Nella giornata di oggi, 3 luglio, Samuele Ricci ha svolto le visite mediche con il Milan e si prepara a diventare un nuovo giocatore rossonero.

Saul Coco è corteggiato dal Qatar, mentre Milinkovic-Savic è sempre vicino al Napoli. Oltre alle uscite, però, si lavora ai nomi in entrata. I nuovi volti non sono ancora arrivati. L’unica ufficialità in rosa è stata il riscatto di Biraghi dalla Fiorentina. Tanti giocatori sono rientrati dai prestiti. Tra questi c’è Kevin Haveri.

Haveri in giro per l’Italia

Nell’estate del 2023, il Torino ha deciso di acquistare dal Rimini Kevin Haveri. Promettente terzino classe 2001, l’albanese è arrivato in granata per 300 mila euro. Da quel momento, il giocatore non ha mai messo piede al Filadelfia.

Appena 11 giorni dopo la firma con il Toro, Haveri è stato girato in prestito all’Ascoli. Il difensore ha trascorso gli ultimi 2 anni in Serie C. Dal 2023 ad oggi, Haveri ha cambiato 4 squadre. Dopo 6 mesi ad Ascoli, il giocatore è tornato al Torino per trasferirsi nuovamente al Catania. Un mese dopo il suo arrivo in Sicilia, il terzino ha salutato gli etnei per firmare con il Campobasso. A gennaio del 2025, il Torino ha accolto nuovamente Haveri per rispedirlo, sempre in prestito, al Messina.

La Serie C una palestra: Kevin quando vestirà granata?

Nella scorsa stagione, Haveri è retrocesso in Serie D con il Messina. I giallorossi hanno perso nel doppio confronto dei playout di Serie C contro il Foggia, salutando la categoria. Il classe 2001 era approdato in Sicilia con grandi speranze, tradite da una società che si è sbriciolata con il passare dei mesi.

Le ultime esperienze del difensore in Lega Pro non sono state entusiasmanti. Tra Ascoli, Catania, Campobasso e Messina, l’albanese ha totalizzato 33 presenze e 1 gol (con il Campobasso). Non proprio numeri esaltanti per un giocatore che attende ancora la sua chance al Torino.