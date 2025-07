Con l’arrivo di Anjorin si ampliano le possibilità per Baroni di variare il reparto di centrocampo, in ritiro valuterà chi saranno i titolari

Dopo aver ceduto un pilastro della squadra come Ricci, il Torino ha ufficializzato l’arrivo di Anjorin, il centrocampista inglese che la scorsa stagione ha vestito la maglia dell’Empoli. La dirigenza granata si è espressa più volte dicendo che l’obiettivo principale di questa sessione di mercato sarà quello di costruire l’ossatura della squadra che Baroni guiderà la prossima stagione. L’addio di Ricci ha variato in modo significativo l’equilibrio della squadra, e per questo motivo l’ex tecnico della Lazio nel corso del prossimo ritiro estivo effettuerà attente analisi per determinare l’assetto tecnico tattico che vorrà dare alla sua nuova squadra.

Baroni cerca l’equilibrio in mezzo al campo

Baroni nella sua ultima esperienza alla Lazio ha perfezionato la sua idea di gioco, e nel farlo si è avvalso dell’aiuto di diversi giocatori di talento che hanno saputo seguire le sue indicazioni. Presso la capitale il tecnico ha dato grande valore al reparto di centrocampo, il suo obbiettivo era stato quello di trovare il giusto equilibrio tra un reparto che potesse proteggere la difesa e al tempo stesso fosse in grado di dare inizio all’azione offensiva. I due giocatori che sono stati abili nel seguire le sue idee di gioco sono stati Guendouzi e Rovella. Il primo vanta grandi doti fisiche di contenimento che in più occasioni hanno permesso alla Lazio di rimanere solida difensivamente nei momenti in cui gli avversari si spingevano in proiezione offensiva. Il centrocampista italiano invece nel corso della scorsa stagione si è distinto come abile palleggiatore, che in più occasioni è riuscito facilmente a eludere il pressing avversario per permettere alla squadra di ripartite.

Casadei punto di riferimento

Baroni tra pochi giorni potrà finalmente conoscere la sua nuova squadra, per poter così iniziare il suo percorso alla guida del Torino. Mentre alla Lazio disponeva di giocatori con un discreto valore sul mercato, al Torino il tecnico dovrà sfruttare al massimo le potenzialità dei suoi giocatori per riconoscere chi tra i membri della rosa potrà essere più adatto al suo stile di gioco. Casadei si candida a essere il principale riferimento di centrocampo, oltre all’importante investimento su di lui, il Torino vorrà avvalersi di un giocatore che ha registrato una serie di ottime prestazioni all’Europeo Under 21.

Le opzioni Gineitis-Anjorin

Per completare il reparto, Gineitis e il nuovo Anjorin saranno due punti di riferimento importanti. Mentre il lituano ha dimostrato di poter incidere positivamente a gara in corso anche contro grandi squadre, il giovane inglese, nonostante la retrocessione dell’Empoli, nel corso della scorsa stagione si è distinto come un valido giocatore, in grado di mettere in difficoltà anche le squadre che militano nelle zone più alte della classifica.