Ardian Ismajli sta per diventare un nuovo giocatore del Torino. Il difensore albanese arriva in granata e cambiano le gerarchie

Il primo colpo del Torino in questa sessione di calciomercato estiva è stato Tino Anjorin dall’Empoli. Il secondo anche arriva dall’Empoli, ma arriva da svincolato e si tratta di Ardian Ismajli. Il difensore albanese è stato il capitano dell’Empoli nell’ultima stagione trascorsa in Serie A, che però per i toscani si è conclusa con la retrocessione. Ismajli è andato in scadenza di contratto e adesso il Toro lo ha convinto. Classe 1996, è abituato a giocare al centro della difesa in uno schieramento a 4. Marco Baroni lo avrà a disposizione fin da subito e cambiano quindi le gerarchie nel reparto difensivo.

Le gerarchie

Il leader della difesa al momento è uno ed è Guillermo Maripan. Aveva iniziato male la sua avventura in granata ma poi si è ripreso, si è consolidato ed è stato uno dei migliori. Non si tocca ed è al centro del progetto Toro vista anche la sua esperienza. Al suo fianco, al momento il titolare sarebbe proprio Ismajli. Tra Spezia ed Empoli ha imparato a conoscere la Serie A. Poi ci sono Coco e Walukiewicz. Entrambi sono al Toro da un anno come Maripan ma hanno reso molto di meno. Il primo ha avuto parecchi svarioni e su di lui c’è una squadra del Qatar: la sua permanenza al Torino non è certa. Walukiewicz invece è molto probabile che rimanga ma da riserva. Infine c’è Masina, che può giocarsi la carta (in caso di permanenza) di essere l’unico mancino.

La variabile Schuurs

A tutto questo, si aggiunge in maniera inevitabile la variabile Schuurs. L’olandese sta vivendo un calvario senza fine. Si è fatto male a novembre della stagione 2023/2024: non ha ancora reuperato dall’infortunio. Ma adesso la luce sembra finalmente vicina. La forma però è da recuperare dopo uno stop così lungo. Ma quando Schuurs sarà pronto e al 100%, allora passerà davanti a tutti nelle gerarchie.