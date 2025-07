Attaccante classe 2003 originario della Danimarca, Luca Kjerrumgaard è nel mirino dei granata dopo l’exploit all’Odense

Classe 2003, originario della Danimarca. Luca Kjerrumgaard è uno dei profili che il Torino sta monitorando con attenzione in vista della prossima stagione. Il giovane centravanti si è messo in evidenza nell’ultima annata con la maglia dell’Odense Boldklub, club della Superligaen danese, attirando l’interesse di diversi osservatori europei, tra cui anche quelli della dirigenza granata. In passato ha militato anche nel Nykøbing, dove ha mostrato il suo potenziale in chiave offensiva, guadagnandosi la fiducia del settore tecnico e una progressiva crescita in termini di rendimento e maturità calcistica.

Kjerrumgaard, un talento nordico

Luca Kjerrumgaard è uno dei prospetti più interessanti emersi nel panorama nordico negli ultimi anni. La sua carriera inizia nel Dalum, dove muove i primi passi nelle giovanili prima di entrare, nel 2015, nel settore giovanile dell’Odense BK, club che lo inserisce nella formazione Under 13. Dopo anni di crescita costante nel vivaio, arriva la prima convocazione in Coppa di Danimarca nel settembre 2021. Pochi mesi dopo, il 29 ottobre, Kjerrumgaard firma il suo primo contratto da professionista, con decorrenza dal campionato 2022-2023.

Proprio nella stagione 2022-2023 viene ceduto in prestito al Nykøbing, nella Prima Divisione danese (la seconda serie), dove si mette subito in luce con 25 presenze e 13 reti. Un bottino importante che conferma le sue qualità da finalizzatore e la sua maturità in area di rigore. A fine campionato rientra all’Odense, dove debutta in Superligaen, il massimo campionato danese. Tuttavia, dopo una breve parentesi, viene nuovamente ceduto in prestito, questa volta in Norvegia, allo Stabæk, con cui colleziona 11 presenze ma senza trovare la via del gol.

Il rendimento stagionale

Il 2024 è l’anno della svolta. Kjerrumgaard rinnova il contratto con l’OB fino al 2027 (annuncio ufficiale il 9 febbraio 2024) e si prende il palcoscenico nella parte finale della stagione 2023-24, segnando 4 gol in Superligaen, tra cui una doppietta decisiva il 6 maggio, diventata simbolo del suo impatto nonostante la retrocessione del club. Nella stagione 2024-2025 è protagonista assoluto: 22 gol in 29 partite giocate con la maglia dell’OB, l’attaccante danese è un vero e proprio talento.