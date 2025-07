L’ex attaccante del Genoa ha rilasciato un’intervista su YouTube in cui ha parlato del suo possibile trasferimento nella squadra granata

Mario Balotelli in un’ intervista su YouTube condotta da Sandro Sabatini ha parlato della sua ultima stagione da calciatore e del suo possibile futuro legato al Torino.

Prima di ritornare in Serie A, Balotelli ha valutato una serie di squadre come possibili alternative, tuttavia dopo una serie di trattative, il giocatore ha deciso di trasferirsi al Genoa che sembrava già essere convinto su di lui: “Sì, mi sembrava più interessato il Genoa in quel momento e sono andato lì.” A seguire, l’ex attaccante della squadra ligure ha parlato del fatto che anche il Torino avrebbe valutato con interesse la possibilità di inserirlo nella propria rosa per dare una svolta alla squadra nel corso della stagione: “Potevo anche aspettare il Torino, era una cosa nata con Cairo ma a rilento”.

Le parole sul futuro

Il continuo contatto con Gilardino ha accelerato la trattativa, l’ex tecnico della squadra ligure aveva dimostrato un concreto interesse per Balotelli: “Per il Genoa ero in contatto diretto con Gilardino, sapendo che mi voleva sono andato lì”. Tuttavia dopo aver concluso questa difficile parentesi al Genoa, l’ex attaccante della nazionale italiana sembra essere deciso a continuare a giocare, non negando una possibile apertura con il Torino: “Riaprire i dialoghi con il Torino? Perché no?”.