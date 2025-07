L’obiettivo del Torino ha destato l’interesse del club belga, che negli ultimi giorni ha deciso di inserirsi nella trattativa

La trattativa tra il Torino e il Napoli per Ngonge si sta prolungando ormai da diversi giorni e la fase di stallo ha permesso al Bruges di presentarsi come possibile concorrente di mercato dei granata.

Nonostante i continui contatti tra le due società, il futuro di Ngonge è ancora incerto. Mentre il Torino sta tentando di ottenere il giocatore in prestito per la prossima stagione, il Napoli vuole cercare di monetizzare il trasferimento tentando di inserire l’obbligo di riscatto nell’accordo con la società granata. Se i due club non dovessero riuscire a trovare un accordo definitivo, il Torino rischierebbe di vedere sfumare la possibilità di ottenere uno dei suoi principali obiettivi di mercato, permettendo così al Bruges di approfittarne, dal momento che la squadra belga ha mostrato un forte interesse nel giocatore.

Un pupillo di Baroni

Il Torino con la ripresa della sessione di mercato estiva ha dimostrato di voler costruire un nuovo progetto calcistico sotto la guida di Marco Baroni. Dopo aver ceduto Ricci, la società granata ha ufficializzato l’arrivo di Anjorin per rinforzare il centrocampo, tuttavia le assenze all’interno della rosa rimangono ancora troppo importanti, e il Torino dovrà riuscire a ingaggiare ancora diversi giocatori prima di poter completare la squadra.

L’arrivo di Ngonge rappresenterebbe un punto cruciale per il mercato del Torino, il belga è uno dei pupilli di Baroni, dal momento che il neo tecnico granata aveva già conosciuto l’attaccante belga nella stagione in cui ha allenato il Verona. Intraprendere un nuovo percorso con l’aiuto di un giocatore che già conosce permetterebbe a Baroni di partire con una marcia in più in vista dell’inizio del campionato.

Una settimana al ritiro

Baroni oggi conoscerà la sua nuova squadra dopo il termine delle vacanze. In questa occasione avrà la possibilità di farsi una prima idea dei giocatori che avrà a disposizione, in modo da valutare quali saranno le sue successive scelte tecnico tattiche. Nel frattempo, la dirigenza granata avrà a disposizione solamente una settimana per tentare di rinforzare la rosa prima che abbia inizio il ritiro estivo a Prato allo Stelvio.