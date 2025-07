Il nuovo allenatore granata conoscerà i suoi nuovi calciatori, ma non tutti: assenti Casadei, Sanabria, Maripan e Adams

Dopo le vacanze arrivate al termine dello scorso campionato, oggi i calciatori del Torino si ritroveranno nuovamente insieme al Filadelfia alle 9:00 per dare avvio alla nuova stagione.

Dopo essere stato ufficialmente nominato come nuovo allenatore, Marco Baroni oggi avrà la possibilità di conoscere i suoi nuovi giocatori. La squadra si radunerà al Filadelfia per fare colazione insieme prima di iniziare la prima sessione di allenamento sotto la guida del nuovo tecnico. Sarà una giornata di adattamento, dove sia i giocatori che l’allenatore cercheranno di iniziare la nuova stagione nel migliore dei modi. Nelle prime sessioni di lavoro, i giocatori svolgeranno una serie di test fisici e atletici che permetteranno a Baroni di valutare la condizione fisica dei membri della propria rosa.

Torino: i presenti e gli assenti al raduno

Baroni non potrà però contare sulla presenza di tutti i suoi calciatori: Casadei, dopo essere stato impegnato con l’Italia all’Europeo Under 21 ha ottenuto qualche giorno di vacanza in più, che gli permetterà di recuperare ulteriori energie prima di raggiungere i suoi compagni di squadra. Oltre al giovane italiano anche Maripan, Sanabria e Adams avranno a disposizione ancora qualche giorno prima di potersi unire definitivamente al resto della squadra.

Insieme ai giocatori della Prima squadra, tra cui Zapata e Schuurs, Baroni avrà a disposizione diversi giovani della Primavera, che la scorsa stagione hanno raggiunto l’esordio in Serie A. L’ex tecnico della Lazio potrà contare sui giovani talenti granata, tra i quali: Perciun, Mullen e Cacciamani, reduce dalla vittoria dello scudetto Under 18.

Una settimana prima della partenza per il ritiro

Baroni avrà a disposizione una settimana per conoscere da vicino i suoi giocatori prima che la squadra parta per il ritiro estivo il 14 luglio per dirigersi a Prato allo Stelvio. Saranno giornate fondamentali per il Torino per costruire le basi di quella che sarà l’idea di gioco della squadra per la prossima stagione. I granata a seguito i numerose sessioni di allenamento, cercheranno di presentarsi preparati per la prima partita ufficiale di Coppa Italia contro il Modena che avrà luogo il 18 agosto.