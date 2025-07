Al Fila è il giorno del raduno: i calciatori del Torino e l’allenatore sono arrivati allo stadio per iniziare la stagione

C’è chi si ferma, sorride, chi preferisce non abbassare nemmeno il finestrino dell’auto prima di varcare il cancello. Al Filadelfia è ripartita ufficialmente la stagione del Torino: Baroni ha detto di essere “pronto e felice” prima di entrare nel quartier generale granata. all’interno del Fila c’era già Nikola Vlasic, arrivato in anticipo rispetto agli altri compagni.

L’arrivo dei calciatori del Torino

Ore 12.05 Al raduno anche Popa e Savva, il portiere è rientrato a Torino dopo il termine del prestito al Cluj, mentre l’ex primavera è pronto per tornare in campo dopo un anno di stop.

Ore 10.55 Cacciamani e Gabellini, convocati da Baroni per la mattinata, entrano al Filadelfia per i consueti test fisici e atletici in programma

Ore 10.40 Anche Coco è appena uscito dal Filadelfia, a un paio d’ore dal suo arrivo.

Ore 10.30 Capitan Zapata è arrivato al raduno: l’attaccante del Torino è impegnato con un programma personalizzato dopo aver lavorato duro nelle ultime settimane per tornare presto a disposizione.

Ore 10.10 Si intravede Nikola Vlasic uscire: il croato ha appena lasciato l’impianto in auto accompagnato da Pedersen.

Ore 9.50 Al Filadelfia è arrivato anche Ilic: il serbo ha varcato il cancello di Via Spano arrivando a piedi.

Ore 8.50 Al Fila sono arrivati in auto Lazaro, Pedersen, Tameze, Masina, Pedersen, Coco, Milinkovic-Savic. Arrivati anche Biraghi, Paleari, Mullen, Ilkhan, e Donnarumma. Già presenti dalle 8, invece, sia Vlasic che Anjorin.

Il video: