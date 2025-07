Cesare Casadei è chiamato a prendersi il Torino. Dopo l’arrivo a gennaio e la fase di adattamento, il centrocampista deve diventare un leader

La parola dell’estate granata è “rivoluzione”. Dalla porta all’attacco, il Torino è al lavoro tanto per le uscite quanto per i sostituti all’altezza di chi saluta. Tra i reparti più sfoltiti c’è il centrocampo. L’addio significativo è quello di Samuele Ricci.

Il capitano svolgerà nella giornata di domani, giovedì 3 luglio, le visite mediche con il Milan. La notizia circolava da tempo e con il passare delle settimane l’affare si è concretizzato sui 25 milioni circa, bonus compresi. La società è alla ricerca di rinforzi e sostituti che, però, potrebbero essere già presenti nell’attuale rosa del Torino.

Il momento di Casadei

A Torino potrebbe essere il momento di Cesare Casadei. Il talento italiano è arrivato nello scorso mercato invernale dal Chelsea. Il classe 2003 è reduce dal bell’Europeo con l’Italia Under 21.

Casadei vuole conquistare anche il Torino. L’ex Inter è la certezza a centrocampo, viste le partenze di Ricci e Linetty e l’addio sempre più probabile di Tameze e Ilic. Inoltre, Baroni è un estimatore del talento azzurro. L’allenatore aveva chiesto con insistenza alla dirigenza della Lazio di acquistare il giocatore, che aveva però preferito proprio il Torino al club biancoceleste.

I numeri del centrocampista

Cesare Casadei è stato ufficializzato come nuovo acquisto del Torino il 2 febbraio 2025. Il giocatore è arrivato dal Chelsea, dopo una serie di prestiti in Inghilterra. Le qualità del classe 2003 sono ben note in Italia e Cesare ha saputo ritagliarsi spazio anche oltremanica.

La concorrenza agguerritissima della Premier League ha costretto Enzo Maresca a lasciare Casadei fuori dalle rotazioni del Chelsea. Così, il ragazzo ha deciso di tornare in Italia, accettando la proposta del Torino. Con i granata, il numero 22 ha fin qui raccolto 15 presenze, 1 gol e 1 assist. Dopo un buon avvio, il rendimento del giocatore è calato ma, per Casadei, si prospetta una stagione da protagonista.