Sette giocatori acquistati nell’estate 2023, tra cui Borna Sosa, messi fuori rosa dall’Ajax con un messaggio su WhatsApp

Cambio di rotta drastico in casa Ajax, dove il nuovo direttore tecnico Alex Kroes ha deciso di attuare un taglio netto nella rosa. Ben sette calciatori arrivati durante la campagna acquisti dell’estate 2023 sono stati messi fuori dal progetto tecnico del club. Tra gli esclusi c’è anche Borna Sosa, rientrato da poco dal prestito al Torino, che ora si ritrova fuori dai piani senza nemmeno essere tornato in campo con la maglia biancorossa.

La modalità ha lasciato tutti sorpresi: i giocatori hanno appreso la notizia tramite un semplice messaggio su WhatsApp, senza alcun confronto diretto. Una scelta forte quella di Kroes, che sembra voler imprimere un segnale chiaro di discontinuità rispetto alla gestione precedente. Per Sosa e gli altri sei giocatori si apre adesso la strada verso una possibile cessione, con l’Ajax che dovrà lavorare per trovare soluzioni di mercato già nelle prossime settimane.

Esclusi sette acquisti dell’era Mislintat

Secondo quanto riportato dal quotidiano olandese De Telegraaf, la decisione dell’Ajax ha colpito sette giocatori accomunati da un particolare significativo: tutti erano stati acquistati durante la sessione estiva di mercato del 2023, sotto la guida dell’allora direttore sportivo Sven Mislintat. Un investimento complessivo vicino ai 34 milioni di euro, che ora rischia di trasformarsi in un clamoroso spreco di risorse tecniche ed economiche.

Il cambio di rosa e il trattamento ridotto

Nonostante l’esclusione dal progetto sportivo, i calciatori in questione potranno comunque accedere al centro sportivo, ma con limitazioni evidenti. Si alleneranno in orari separati rispetto alla prima squadra, con un solo fisioterapista a disposizione per tutti, senza più la possibilità di usufruire di un posto auto riservato e, soprattutto, esclusi da qualsiasi attività ufficiale del club.

Un trattamento che segna una vera e propria rottura con il passato e testimonia la volontà del nuovo corso dirigenziale – guidato da Alex Kroes – di voltare pagina in modo netto. Un colpo durissimo anche per Borna Sosa, che si ritrova improvvisamente tagliato fuori dal gruppo, insieme agli altri sei compagni.