Il centrocampista turco rientrerà tra i convocati per l’ultima giornata contro la Roma dopo l’infortunio: primo passo verso il ritorno in campo

A più di otto mesi dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi, Emirhan Ilkhan torna finalmente tra i convocati del Torino. Una notizia che, al di là del mero aspetto tecnico, assume un valore simbolico e umano profondo: il centrocampista turco sarà a disposizione di Paolo Vanoli per la sfida dell’ultima giornata di campionato contro la Roma.

Si tratta della sua prima convocazione dopo un lunghissimo calvario iniziato a settembre, quando durante una partitella in allenamento riportò la rottura del legamento crociato. In vista di domani, l’allenatore granata ha presentato la sfida in conferenza stampa, dichiarando: “Sono contento perché ho recuperato Ilkhan, anche se è l’ultima partita”.

L’infortunio e la riabilitazione di Ilkhan

L’infortunio, uno dei più gravi e temuti nel mondo del calcio, ha costretto Ilkhan a un interminabile percorso di riabilitazione tra fisioterapia, esercizi di rinforzo muscolare e progressivo rientro sul campo. Nei mesi più duri, il giovane ha lavorato lontano dai riflettori, sostenuto dallo staff medico granata e dall’affetto della squadra, dimostrando grande determinazione e maturità nonostante la giovane età.

Torino-Roma, c’è anche Ilkhan

Ora, finalmente, può tornare a respirare l’atmosfera dello stadio, della panchina, del gruppo in gara. Non è detto che scenderà in campo, ma la sua semplice presenza nell’elenco dei convocati rappresenta una vittoria personale importantissima. Per lui, ma anche per un Torino che guarda con attenzione al futuro e che spera di ritrovare il vero Ilkhan nella prossima stagione.

Arrivato in Italia nell’estate del 2022 dal Beşiktaş, İlkhan aveva mostrato interessanti qualità tecniche prima che l’infortunio ne interrompesse bruscamente la crescita. Il suo rientro è una notizia che dà fiducia e speranza, sia per il ragazzo che per il club. La sfida contro la Roma, quindi, potrebbe rappresentare non solo la chiusura del campionato, ma anche l’inizio di un nuovo capitolo per un giovane talento che non ha mai smesso di crederci.