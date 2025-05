Il difensore ha subito vinto alla prima stagione con il Napoli: non è il primo ad alzare un trofeo subito dopo aver lasciato il Toro

Una serata storica per il Napoli, che ha vinto il 4° Scudetto della propria storia due anni dopo l’ultimo. Gli azzurri hanno avuto la meglio sull’Inter dopo un testa a testa andato avanti per tutto il campionato, riuscendo a trionfare proprio all’ultima curva grazie al successo contro il Cagliari. A festeggiare anche Alessandro Buongiorno, “figlio” del Toro e di Torino, che al suo primo anno e lontano da casa – eccezion fatta per i prestiti giovanili – ha subito avuto l’opportunità di alzare un trofeo, per altro da grande protagonista. Bongio si unisce quindi alla lista di tanti giocatori che alla prima stagione dopo aver lasciato il Toro hanno vinto qualcosa, non essendoci ovviamente riusciti con la maglia granata.

Non solo Buongiorno

“Lasci il Torino e poi vinci” si potrebbe dire, riprendendo un detto originario di Napoli. Proprio così, perché Buongiorno è solamente l’ultimo della lista di ex che appena hanno messo un piede fuori dal Piemonte sono diventati campioni. Era per esempio già successo lo scorso anno, con Adopo e Miranchuk che, arrivati da poco all’Atalanta, hanno vinto l’Europa League – pur senza incidere troppo. Discorso simile anche per Alex Berenguer, spagnolo che con la maglia del Toro ha fatto belle cose. Tornato in patria nell’ottobre del 2020, il trequartista ci ha messo solo tre mesi ad aggiornare il proprio palmares, vincendo la Supercoppa di Spagna con l’Athletic Club.

Ora tocca a Rodriguez?

E non è finita qui, perché il prossimo potrebbe essere Ricardo Rodriguez. Chissà quante volte lo svizzero ha sognato di poter alzare una coppa da capitano del Torino, senza mai averne la possibilità. Tra meno di una settimana potrebbe però rifarsi, giocandosi la finale di Conference League contro il Chelsea. Se due indizi non fanno una prova, quattro sono abbastanza per capire come tutto questo suoni quasi come una sorta di maledizione.