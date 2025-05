Sono 79 le partite tra Torino e Roma giocate in Serie A in Piemonte: i precedenti sorridono alla squadra granata

-1 al tramonto di questa Serie A, che arriva al termine con ancora tanti verdetti da emettere. Nessuno però interessa il Toro, che ancora una volta ha di fatto chiuso il campionato con diverse giornate d’anticipo. Bisogna però mantenere alta la guardia, anche perché domani all’Olimpico arriva una Roma che ha il disperato bisogno di vittoria per continuare a sperare nella Champions League. La storia rema però contro i giallorossi, che diverse volte hanno perso in casa del Toro. In Serie A sono state giocate 79 partite tra le due squadre, e il bilancio è in favore dei granata: 33 le vittorie, 28 i pareggi e 18 sconfitte. Occhio però, perché negli ultimi anni il trend è cambiato: i capitolini hanno infatti vinto 5 delle ultime 7 partite.

L’ultimo precedente

L’ultima partita giocata tra le due squadre all’Olimpico Grande Torino risale al settembre del 2023, vale a dire le prime fasi della scorsa stagione. In quel caso andò in scena una bella partita terminata 1-1: ad aprire le danze fu un gol su rigore di Lukaku per la squadra di Mourinho, a cui pochi minuti prima del 90′ rispose Zapata. La notte dei giganti, che portarono un punto a testa alle proprie squadre.

Il successo del 2021, l’ultimo

L’ultima vittoria del Toro è arrivata nell’aprile del 2021, vale a dire più di 4 anni fa. Quel giorno i granata di Davide Nicola riuscirono a battere 3-1 gli avversari, rimontando dopo esser passati sotto nel punteggio. Furono decisivi Sanabria, Zaza e Rincon, mattatori di un successo fondamentale in ottica salvezza.

L’1-0 targato Graziani

Torino-Roma evoca anche dolci ricordi, e in particolare tra i più belli si ha quello legato alla vittoria per 1-0 della stagione 1975/1976, quella dello Scudetto. A decidere il match fu Ciccio Graziani, che qualche anno più tardi sarebbe passato proprio ai giallorossi. Punti fondamentali per i padroni di casa, che poi si laurearono Campioni d’Italia.