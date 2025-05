Niente da fare per Vanja Milinkovic-Savic, che non è riuscito a trionfare nella categoria “miglior portiere” del campionato

È stato un venerdì sera da urlo per la Serie A, con Napoli e Inter che si sono contese lo Scudetto a distanza. Alla fine ad avere la meglio sono stati i campani, usciti vincenti contro il Cagliari. Alla squadra di Conte è bastato il 2-0 per alzare il 4° titolo della propria storia: a deciderla sono stati ancora una volta Lukaku e soprattutto McTominay, uomini copertina di questa stagione. Lo scozzese, sempre al top del livello nel corso dell’anno, ha anche vinto il premio di miglior giocatore della stagione, che gli è stato consegnato direttamente dal presidente della Lega Simonelli a fine partita. Serata di premi quella di ieri, perché anche Conte ha ricevuto quello di miglior allenatore del campionato. A fine partita, poi, la Lega Serie A ha annunciato anche i vincitori delle altre categorie.

Niente da fare per Milinkovic

Tra i diretti interessati c’era anche Vanja Milinkovic-Savic, che era stato inserito tra i tre candidati per il premio di miglior portiere della stagione. Niente da fare però per il portiere serbo: a vincere è stato Svilar, estremo difensore della Roma che ci ha messo un po’ a ingranare ma che poi è sempre stato costante, salvando più volte i compagni. Nonostante questo rimane l’ottima annata di Milinkovic, autore di una crescita esponenziale che gli ha permesso di attirare gli occhi di tante big europee. Già il solo fatto di esser finito in nomination rappresenta un grosso passo in avanti per lui, che ha dimostrato di poter fare grandi cose.

I vincitori dei premi

Per quanto riguarda tutti gli altri premi, invece, non ci sono state grosse sorprese. A Bastoni dell’Inter è andato il riconoscimento come miglior difensore del campionato, mentre a Reijnders quello di miglior centrocampista. Retegui oltre al premio di capocannoniere porta a casa anche il premio di miglior attaccante, mentre Nico Paz è stato scelto come il più incisivo Under23.