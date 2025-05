Ecco dove vedere Torino-Roma in Tv e streaming: l’incontro si terrà domenica 25 maggio all’Olimpico Grande Torino

Ultima partita, la stagione del Torino si chiude domani. I granata saluteranno i propri tifosi prima delle “vacanze” estive nell’ultima gara giocata in casa, contro una Roma che ha il disperato bisogno di vincere per sperare nella Champions League. E proprio per questo, la sfida sarà in contemporanea con altre 5 gare di Serie A: calcio d’inizio alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino, ma dove si potrà vedere il match? La partita sarà visibile in esclusiva su Dazn: bisogna aver prima sottoscritto un abbonamento, poi scaricato l’applicazione su smartphone, smart tv, tablet, pc o console da gaming.