L’attaccante paraguaiano è a secco di gol al Grande Torino: l’ultima occasione è contro la sua ex squadra per migliorare la stagione

All’Olimpico Grande Torino andrà in scena l’ultima gara della stagione, e per Antonio Sanabria potrebbe essere anche l’ultima possibilità per evitare un primato tutt’altro che lusinghiero: chiudere il campionato senza neanche un gol segnato in casa. Una statistica pesante per un attaccante che, fino a due anni fa, era stato il riferimento offensivo del Torino, chiudendo la stagione 2022/23 con 12 reti, molte delle quali proprio tra le mura amiche.

Il paradosso di Sanabria

Il paradosso di Sanabria è tutto qui: un centravanti tecnico che durante l’annata ha vissuto una parabola in netto calo dal punto di vista realizzativo. Finora ha messo a segno soltanto due gol, tutti in trasferta (contro Cagliari e Verona), lasciando a secco il pubblico del Grande Torino. Un dato che sorprende soprattutto alla luce del suo minutaggio e del fatto che sia stato spesso titolare, almeno nella prima parte di stagione.

L’ultima giornata contro la Roma rappresenta dunque l’ultima occasione per invertire il trend, salutare i tifosi con una rete e chiudere il campionato con un segnale positivo. Curiosamente, sarà anche l’unico ex della partita: il paraguaiano ha infatti vestito la maglia giallorossa nel 2014/15, seppur senza lasciare il segno, collezionando solo due presenze. Da allora ha girato tra Spagna e Italia, trovando a Torino una stabilità tecnica e personale che nelle ultime stagioni gli aveva permesso di rilanciarsi.

Il futuro incerto

Ora, però, anche il suo futuro è in discussione. Con la dirigenza del Toro pronta a rivedere il reparto offensivo in estate, Sanabria potrebbe essere tra i partenti, specialmente se dovessero arrivare offerte concrete. Chiudere l’annata con un gol davanti al proprio pubblico potrebbe non cambiare il destino, ma aiuterebbe almeno a risollevare una stagione deludente dal punto di vista personale.