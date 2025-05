Cesare Casadei è il nome del futuro in casa Torino. Il giovane granata è tra i pochi centrocampisti senza la valigia in mano

Il Torino deve iniziare a pensare alla prossima stagione. Il prossimo 25 maggio si concluderà la Serie A e, con essa, un altro campionato negativo del Toro. Tra scelte discutibili e prestazioni altalenanti, la stagione 2024/2025 dovrà finire presto nel dimenticatoio.

Il passato, però, non va cancellato. La squadra granata dovrà ripartire dagli errori del campionato ancora in corso per costruire una squadra che possa puntare all’Europa. Il calciomercato estivo potrebbe cambiare volto alla squadra. Sono tante le voci di addii più o meno pesanti in casa Toro. Da Ricci a Linetty, il centrocampo granata è il reparto che potrebbe subire maggiori stravolgimenti. In un mare mosso serve una boa e quella dei granata potrebbe essere Cesare Casadei.

Verso il 2029 e oltre

30 giugno 2029. Questa è la data in cui scadrà il contratto di Casadei. Il Torino ha deciso di blindare fin da subito il talentuoso centrocampista, sottoscrivendo con lui un accordo quadriennale. Casadei è arrivato lo scorso inverno dal Chelsea. Dopo un inizio entusiasmante il classe 2003 ha commesso qualche errore di troppo, attirandosi le critiche dei tifosi.

Tuttavia, il numero 22 ha dimostrato di avere una qualità superiore a tante pedine dello scacchiere di Paolo Vanoli e per questo motivo il Torino dovrà costruire una squadra attorno al giovane centrocampista. Il mercato cambierà la fisionomia del Toro. Ricci, Linetty, Tameze e non solo. Questi sono solo alcuni dei giocatori nella mediana con le valigie in mano. Tra i tanti dubbi la certezza è proprio Casadei.

I numeri di Casadei al Torino

Dopo un lungo corteggiamento, il Torino è riuscito ad assicurarsi Cesare Casadei. Nel mercato invernale i granata hanno dovuto affrontare la spietata concorrenza della Lazio che, alla fine, si è dovuta arrendere alla decisione del giovane talento, accasatosi nella squadra di Vanoli.

Casadei non ha sempre brillato, ma il suo primo impatto con la maglia del Torino è stato importante. Fin qui, il numero 22 ha raccolto 14 presenze in campionato arricchite da 1 gol e 1 assist. Numeri buoni per l’ex Inter e Chelsea, intenzionato a prendere per mano il Torino e riportare la squadra dove merita di stare.