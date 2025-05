Il centrocampista granata ha parlato ai microfoni di Torino Channel al termine della sfida persa al Via del Mare

Ancora una sconfitta al Via del Mare contro il Lecce per il Torino, battuto 1-0 dalla squadra di Giampaolo. Al termine del match Cesare Casadei ha parlato in conferenza stampa e ai microfoni di TorinoChannel.

“Una partita difficile in un campo ostico, loro sono entrati in campo con la fame di vincere questa partita, mentre a noi forse è mancato qualcosa sotto l’aspetto del gioco. Abbiamo dato tutto però, come sempre, vanno fatti i complimenti al Lecce. Non penso che si tratti di motivazioni, perché noi ogni volta che vestiamo la maglia del Toro vogliamo vincere a prescindere da quello che c’è in palio. C’è rammarico, in varie situazioni potevamo sicuramente fare meglio ma purtroppo non siamo riusciti a pareggiare. Dobbiamo semplicemente guardare avanti e cercare di riprenderci per la prossima partita.Contro la Roma dobbiamo entrare in campo con fame di vincere e la giusta mentalità, penso che ce la possiamo giocare con chiunque. Vogliamo riprenderci da questo momento che non è super positivo”.

Le parole di Casadei in conferenza

“Questa sera rispecchia le ultime tre partite disputate. Purtroppo nel calcio ci sono momenti belli e momenti meno positivi, però quello che conta è che dobbiamo essere bravi da squadra e venirne fuori nell’ultima opportunità contro la Roma”.

“Per noi queste ultime partite sono una prova di mentalità, perché a prescindere dalla posta in palio che vada bene o male la partita cerchiamo sempre di dare il nostro meglio. Purtroppo non è sempre possibile ma da parte nostra ci sarà sicuramente grande impegno e fame”.

“Nel calcio ci sono momenti positivi e momenti negativi, questo è uno negativo per noi e faremo il massimo per venirne fuori. Noi ci alleniamo forte e lo faremo fino all’ultimo, a prescindere da cosa possiamo fare. Da parte nostra c’è sempre stato il massimo impegno per il rispetto dei tifosi e della maglia”.

“Il Lecce ha giocato la partita che serviva e che ci aspettavamo anche noi, purtroppo non ci è andata bene. Hanno fatto una grande prova di carattere lasciando tutto in campo per questi tre punti”.