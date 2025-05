Le parole di Paolo Vanoli, allenatore del Torino, dopo la sconfitta per 1-0 in casa del Lecce decisa dalla rete di Ramadani

Paolo Vanoli ha parlato al termine di Lecce-Torino, gara terminata per 1-0. Queste le sue parole dopo una sconfitta che è la terza nelle ultime quattro partite.

La conferenza stampa di Vanoli

Il finale di stagione può dirsi deludente?

“Abbiamo buttato via una seconda parte di stagione importante. Ora pensiamo a dare il massimo con la Roma. Stasera siamo partiti con ordine. Il gol subito ci ha fatto perdere le distanze e la fluidità di gioco”.

Come sta Elmas?

“Nella rifinitura ha avuto un piccolo fastidio”.

Come crede sarà l’ultima giornata di campionato?

“Ai miei giocatori ho sempre detto che dobbiamo rispettare i valori della sportività, come abbiamo fatto stasera. Io devo guardare il mio risultato, non quello degli altri. Sono deluso, volevamo i tre punti, abbiamo un’ultima partita, dovremo dare tutto”.

Come ha visto il Lecce?

“Ho visto un buon Lecce, si sta giocando qualcosa di importante. Era una partita difficile, che si poteva risolvere con l’attenzione ai particolari. Abbiamo subito un gran gol da fuori area, dovevamo accorciare prima”.