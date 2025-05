Le parole di Marco Giampaolo al termine di Lecce-Torino, finita per 1-0. Gara decisa dalla rete di Ramadani

Marco Giampaolo ha commentato con soddisfazione il successo del Lecce contro il Torino per 1-0, fondamentale per restare in corsa salvezza. Queste le sue parole: “Non avevamo alternative: bisognava vincere per darci un’altra chance, e così è stato. È stata una partita complicata sul piano nervoso, ma l’abbiamo costruita con pazienza. Ramadani ha segnato un gran gol e la squadra è rimasta compatta fino alla fine.”

Sul centrocampista albanese, autore del gol decisivo, ha aggiunto: “Con Ramadani c’è un rapporto vero, anche se a volte non ha giocato. Ma c’è sempre stata lealtà. Oggi gli ho chiesto di dare carisma, e lo ha fatto“. Giampaolo ha poi parlato del recente rendimento della squadra: “Abbiamo perso partite per dettagli, anche per episodi sfortunati o arbitrali. Ora però non ha senso guardare indietro: ci giochiamo tutto all’ultima giornata“.

Infine, aggiornamenti sugli infortunati e sul piano tattico: “Krstovic sta bene, solo crampi. Rebic è entrato come da programma, ma ho sacrificato N’Dri per dare equilibrio con Pierotti. Per Morente squalificato ho fiducia in Karlsson e Banda. Ci giocheremo le nostre carte fino alla fine”.