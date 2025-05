Qualche buono spunto da parte di Lazaro oltre che da Cacciamani, entrato nella ripresa: le pagelle di Lecce-Torino

MILINKOVIC-SAVIC 6: non può assolutamente nulla sul gran gol di Ramadani che permette al Lecce di vincere la partita. Poi è bravo a tenere in piedi il Torino con una parata su Rebic.

DEMBELÉ 5.5: Vanoli lo conferma nel ruolo di terzino destro. Perde il duello fisico con Krstovic nell’azione che porta al gol del Lecce. (st 40′ PEDERSEN SV)

MARIPAN 6: solita partita a cui ormai ha abituato i tifosi granata. Tiene bene la propria posizione e non commento alcuna sbavatura.

MASINA 6: ancora una volta è chiamato a sostituire Coco e lo fa bene. E’ autore di qualche buona chiusura.

BIRAGHI 4,5: tra i peggiori nel Torino. Commette una serie incredibili di errori tecnici non da lui, su tutti il retropassaggio errato nel primo tempo che per poco non diventa un assist perfetto per Krstovic.

RICCI 5: neanche stasera è il Ricci che abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare. Si limita a svolgere il proprio compitino ma in generale si vedere troppo poco. (st 25′ ILIC 5: un fantasma)

CASADEI 6: rispetto alle ultime uscite, in cui non aveva convinto, compie un passo avanti. Fa valere il suo fisico e i suoi centimetri. Va anche un paio di volte pericolosamente alla conclusione.

LAZARO 6: è uno dei più positivi nel Torino. Spinge con costanza sulla propria fascia e mette nell’area avversaria alcuni cross interessanti. Sfiora anche il gol direttamente da calcio d’angolo nel primo tempo: la traversa glielo nega. (st 26′ CACCIAMANI 6: entra con vivacità)

VLASIC 5: spento, lo si vede solo nel primo tempo quando manda a lato un colpo di testa. Poi sparisce anche lui e non fa vedere le sue qualità tecniche. (26′ SANABRIA 5,5: una buona sponda area ma è troppo poco per guadagnare la sufficienza)

GINEITIS 5,5: gioca da ala sinistra e dopo pochi minuti si rende pericoloso con un tiro improvviso che viene respinto da Falcone. Poi però si spegne e si vede sempre meno (st 15′ PERCIUN 6: cerca sempre la giocata anche se non sempre gli riesce)

ADAMS 5: non ha mai veramente un’occasione, sull’unico pallone buono viene anticipato da un grande intervento in scivolata di Gaspar.

ALL. VANOLI 5: il suo Torino, come succede ormai da diverse settimane, in campo non c’è. Alla vigilia aveva chiesto di onorare la maglia e giocare per la storia ma in campo si vede una squadra con la testa già in vacanza.