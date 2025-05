L’Italia Under 17 di Favo stacca il pass per la semifinale dell’Europeo battendo 4-2 l’Inghilterra: il granata Lungo protagonista

Seconda vittoria, decisiva per la qualificazione alla semifinale. L’Italia Under 17, che all’esordio aveva battuto la Repubblica Ceca, vince anche la sfida contro l’Inghilterra e si qualifica con un turno di anticipo alla semifinale. Protagonista anche stavolta è Andrea Luongo: l’assist (ne aveva fatti due nella sfida precedente) per la rete del 3-2 e poi la punizione con cui gli Azzurrini hanno calato il poker. Un’avventura che fino ad ora si sta rivelando un sogno ad occhi aperti per il classe 2008 del Torino, l’unico granata della spedizione. La terza ininfluente partita si giocherà contro il Belgio lunedì.