La partita di Israel è durata poco meno di un tempo: dopo uno scontro il neo portiere ha dovuto lasciare il campo

Uno scontro con Dembélé ha costretto il portiere del Torino, Franco Israel, a lasciare il campo poco prima che si chiudesse il primo tempo. Schierato titolare da Baroni, il portiere ex Sporting Lisbona per precauzione è stato sostituito da Popa. Una mancata intesa con il terzino granata (Dembélé voleva proteggere la sua uscita ma Israel era già lanciato verso il pallone) ha portato l’estremo difensore ad avere la peggio e così lo staff ha preferito non rischiare