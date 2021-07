Il futuro di Belotti è ancora appeso a un filo, i compagni sperano che decida di rimanere. Izzo: “Già Sirigu e Nkoulou ci mancheranno”

Andrea Belotti resterà o andrà via? Se lo chiedono i tifosi, se lo chiedono anche i suoi compagni di squadra. Cosa vorrebbero la maggior parte dei tifosi che scegliesse di fare il Gallo è noto a tutti, cosa vorrebbero i suoi compagni lo ha spiegato Armando Izzo. “Lo aspettiamo, è il nostro capitano, spero rimanga con noi” ha dichiarato il difensore, che ha poi esaltato anche le doti umane del centravanti: “E’ un bravissimo ragazzo, lo abbiamo sentito tutti anche in questi giorni e gli abbiamo fatto i complimenti per l’Europeo”.

Izzo: “Dobbiamo metterci in testa che siamo buoni giocatori”

Belotti ora è in vacanza, dopo una stagione lunga terminata però nel migliore dei modi con la vittoria dell’Europeo, si sta ora godendo un po’ di meritato riposo, il mare e la piccola Vittoria. Intanto riflette sul futuro, sulle offerte che arrivano dall’estero e sull’idea di legarsi ancora al Torino. In questa sessione di mercato la squadra granata ha già perso due pezzi da novanta come Salvatore Sirigu e Nicolas Nkoulou. “Sia Sirigu che Nkoulou ci mancheranno, sappiamo tutti che sono grandi giocatori, farebbe piacere a chiunque averli nella propria squadra” ha ammesso sempre Izzo. Il difensore si è però mostrato anche fiducioso per il futuro ed è pronto a scommettere su chi sostituirà il portiere e il difensore camerunese: “I miei compagni faranno di tutto per non fare sentire la loro mancanza. Noi dobbiamo metterci in testa che siamo buoni giocatori vogliamo dare una soddisfazione ai nostri tifosi che se la meritano e negli ultimi due anni hanno sofferto insieme a noi”. E sarà un po’ più facile regalare soddisfazioni ai tifosi con un Belotti in squadra.