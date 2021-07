Quarto giorno di allenamenti del Torino nel ritiro di Santa Cristina Valgardena: Linetty si allena con i compagni

Ivan Juric ieri aveva concesso il pomeriggio libero ai suoi giocatori ma da questa mattina il Torino è tornato ad allenarsi sul campo di Santa Cristina Valgardena, dove resterà in ritiro fino al 30 giugno. In Trentino Alto Adige non c’è più Wilfried Singo, che ieri ha salutato i compagni e si è messo a disposizione della nazionale della Costa d’Avorio con cui giocherà le Olimpiadi di Tokyo.

Torino, l’allenamento mattutino

Ore 9.30 La sessione di allenamento del Torino inizia con del lavoro di stretching sulla pista d’atletica che circonda il campo. I quattro portieri invece sono già in campo con il preparatore Di Sarno.