I biglietti per Torino-Bochum, la seconda delle amichevoli estive in programma per sabato 24 luglio a Bressanone

Il Torino, in ritiro in Val Gardena, ha comunicato che sono disponibili i tagliandi per la seconda amichevole, in programma per sabato 24 luglio alle ore 17.00 presso lo stadio di Bressanone. I granata affronteranno il Bochum, club tedesco, match organizzato dall’ASV Milland in collaborazione con il Comune di Bressanone. Il costo dei biglietti è di 10 euro ed è obbligatorio prenotarli all’indirizzo mail info@asvmilland.it indicando Nome, Cognome, data e luogo di Nascita di tutti i partecipanti insieme ad un recapito telefonico. La conferma della richiesta dovrà essere portata con sè il giorno della partita per poter ritirare i tagliandi (il limite massimo di tempo è di 30 minuti prima del fischio d’inizio). Il giorno del match non verranno venduti i biglietti allo stadio.

Torino-Bochum: le modalità di accesso

Per accedere all’impianto di Bressanone è necessario possedere il Green Pass secondo quanto indicato dal Torino. È inoltre obbligatorio l’uso della mascherina all’interno dell’impianto sportivo. All’ingresso verrà misurata la temperatura e bisognerà seguire le norme imposte per il rispetto della distanza di sicurezza tra individui. Per quanto riguarda le richieste di accredito per i giornalisti saranno da inviare entro e non oltre le ore 18 di giovedì 22 p.v. all’indirizzo mail media.accreditation@torinofc.it

Per informazioni sullo stadio di Bressanone (via Laghetto, 21): https://www.brixen.it/it/sport-e-tempo-libero/zona-sportiva-sud.