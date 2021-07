Quinto giorno di allenamenti del Torino in Santa Cristina in Valgardena: oggi pomeriggio la prima amichevole contro l’Obermais Merano

A Santa Cristina Valgardena è il giorno della prima amichevole della stagione 2021/2022: alle 17 si gioca Torino-Obermais Merano, squadra che milita nel campionato di Eccellenza. Prima della partita, questa mattina la squadra di Ivan Juric si allena sul campo.

Torino, l’allenamento mattutino

Ore 11.30 Lavoro tattico sul campo con Juric che continua a dare indicazioni. Non si sta allenando Ben Kone, che sembra avere un problema alla coscia.

Ore 11.20 Linetty continua a lavorare a parte. Nel frattempo continua i lavoro atletico sul campo sotto gli occhi attenti di Ivan Juric.

Ore 11.05 Dopo circa 40 minuti di lavoro in palestra, i primi calciatori del Torino stanno entrando in campo e stanno effettuando i primi esercizi con il pallone.

Ore 10.30 I primi a entrare in campo per il riscaldamento sono i portieri che lavorano con il preparatore Paolo Di Sarno. Nel frattempo il resto della squadra sta lavorando in palestra.