Izzo, Nkoulou, Ansaldi: Giampaolo cancella il "sistema" Mazzarri - Toro.it

I tre veterani del Toro di Mazzarri non trovano spazio per motivazioni tecniche e non: ed è così che Giampaolo li relega in panchina

Tre veterani, tre giocatori che hanno a lungo costituito l’ossatura della squadra di Mazzarri. Izzo, Nkoulou, Ansaldi: sono tre casi diversi tra loro, ma tutti e tre si ritrovano oggi a non essere più al centro del progetto tecnico di Giampaolo. Ai nastri di partenza Nkoulou era quello che rispetto ai due compagni di squadra sembrava poter avere lo stesso spazio di sempre: in coppia con Bremer per il seppur breve precampionato, poi sempre titolare nelle primissime partite. Fino a che, l’avanzare di Lyanco, non lo ha messo in panchina. Sassuolo, Lazio, Genoa, Crotone: quattro esclusione di fila, in due casi è entrato in campo a gara in corso e con i biancocelesti i risultati non sono stati dei migliori. Se la gioca con gli altri due, parola di Giampaolo: non è più il titolare inamovibile di una difesa che con Mazzarri aveva portato a casa record su record, prima del naufragio della scorsa stagione. Ed è così che quello che senza ombra di dubbio può essere ancora oggi considerato il fuoriclasse del reparto, si trova in discussione. E quel rinnovo di contratto che fatica ad arrivare potrebbe fare il resto…

Izzo: non è stato ceduto, è fuori dal progetto

Da Nkoulou a Izzo: in questo caso si parla di un giocatore in procinto di partire nell’ultima sessione di mercato, ritrovatosi invece un po’ a sorpresa a dover rimanere. Giampaolo non lo vede come centrale in una difesa a quattro ma solo come terzino e nemmeno in cima alle gerarchie. Al di là dell’infortunio che gli ha impedito di essere convocato nelle ultime gare, Izzo è un vero e proprio caso: un peccato non riuscire a trovare un modo, fosse anche solo fino a gennaio, per sfruttare le sue doti.

E Ansaldi? Si discosta dai due “casi” precedenti, perché l’argentino gioca poco e se lo fa nemmeno nel suo ruolo per pura scelta tecnica. Legatissimo al Toro, ha scelto di rimanere, la società gli ha rinnovato il contratto, ma sin da subito è emerso quanto Giampaolo non lo consideri un titolare (lo è stato a Firenze ma Rodriguez era infortunato): il tecnico continua a concedergli giusto qualche minuto – con l’eccezione della Coppa Italia – da mezzala, sempre nel finale, e mai con grande convinzione.