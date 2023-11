Ivan Juric, allenatore del Torino, commenta la sconfitta della squadra granata contro il Frosinone in Coppa Italia

Il Toro è fuori dalla Coppa Italia. Ivan Juric, allenatore del Torino, ha commentato la partita. Di seguito le sue parole.

Le parole di Juric

“Penso che la squadra ha creato tanto e subito poco, doveva andare così. Il portiere loro ha parato tutto il possibile, tutti gli episodi sono andati contro, niente da rimproverare ai ragazzi. Hanno dato tutto. Pellegri ho dovuto toglierlo per un fastidio al flessore, questa cosa qua ci ha sbilanciato un po’, oggi gli episodi sono stati devastanti. Penso che quando prendi gol qualcosa non è andato bene. Oggi abbiamo creato tantissime situazioni e tantissimi pericoli. Abbiamo fatto pochi errori dietro, noi siamo stati puniti e loro sono stati bravi, ci sono le partite che vanno così. Accettiamo e pensiamo a lunedì. Siamo partiti con l’idea delle due punte, andiamo avanti con questa strada, oggi è brutto perdere così ma ho visto tante cose interessanti. Sicuramente dobbiamo migliorare in attacco e negli ultimi passaggi”.