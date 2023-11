Ivan Juric presenta Torino-Frosinone di Coppa Italia: “Non ci saranno troppe novità domani. Per Vlasic tutto a posto”

Domani c’è Torino-Frosinone in Coppa Italia. Alla vigilia del match, l’allenatore granata Ivan Juric, non ha tenuto una conferenza stampa ma ha parlato ai microfoni di Torino Channel. Di seguito le sue dichiarazioni.

Contro il Frosinone si alza l’asticella?

“Il Frosinone è una squadra allenata benissimo, stanno giocando molto bene. Hanno tanti giovani molto interessanti con gamba e ritmo. I punti che hanno non sono un caso“.

C’è rimpianto per lo scorso anno in Coppa?

“Lo scorso anno, in Coppa Italia, la squadra ha fatto il massimo ma la Fiorentina era troppo forte per noi in quel momento“.

Ci sarà turnover?

“Qualcosina cambierò, ma non tanto, stiamo provando a giocare in un modo un po’ diverso e vorrei trovare continuità. Non ci saranno troppe novità domani. Non anticipo niente”.

Si rivedranno le due punte?

“L’idea è quella delle due punte, per sfruttare di più i tre attaccanti che abbiamo a disposizione“.

Coma sta Zapata?

“Zapata deve solo giocare e ritrovare la forma, si può anche allenare bene, ma sono le partite che alzano il suo livello“.

Vlasic è recuperato?

“Vlasic si è allenato, è tutto a posto, già domani può giocare“.