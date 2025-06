Il pagellone dell’attaccante del Torino Yann Karamoh della stagione 2024/2025: non una stagione positiva per il numero sette

Tempo di giudizi in casa Toro al termine della Serie A che si è da poco conclusa. Stagione che non è stata molto esaltante per il Torino. In particolar modo per l’attaccante numero 7 Yann Karamoh. Sia nel 3-5-2 che nel 4-2-3-1, è stato titolare a tratti ma non ha mai segnato. Nel 3-5-2 aveva trovato spazio davanti al fianco di uno tra Adams e Sanabria per dare profondità. Poi nel 4-2-3-1 largo in avanti a sinistra, ma prima dell’arrivo di Elmas che gli ha rubato il posto. Stagione iniziata in sordina, poi sembrava essere arrivata la svolta con la titolarità, ma senza il gol poi il classe 1998 è tornato nell’ombra.

La sua stagione

In Serie A ha giocato 29 partite sulle 38 totali. 2 assist e 0 gol. 2 cartellini gialli. 2 presenze per lui anche in Coppa Italia. In campionato delle 29 gare ne ha giocate 10 da titolare. 19 da subentrato e 7 in panchina per 90 minuti. Gli assist sono arrivati nelle sue 2 migliori gare: Torino-Juventus 1-1 e Torino-Cagliari 2-0. Contro gli isolani colpì anche un incrocio dei pali clamoroso. Contro il Parma invece a porta vuota non aveva tirato in porta non trovando la rete in modo incredibile. 2 gare le ha saltate per pubalgia e sono state 2 delle ultime 3: Torino-Inter 2-0 e Lecce-Torino 1-0. Stagione non sufficiente per lui.

L’ultimo anno in granata

Karamoh è arrivato al Torino nella stagione 2022/2023 al posto di Praet e la prima stagione era stata positiva. Tanto che il contratto, inizialmente di 1 anno, il 30 maggio del 2023 è stato prolungato fino al 30 giugno 2025. Poi però nella stagione 2023/2024, a gennaio era andato in prestito al Montpellier visto il poco spazio in Serie A. Vanoli ha poi deciso di puntare su di lui per la stagione 2024/2025. Ma il rinnovo di contratto, vista anche l’ultima stagione, non è arrivato. Tra pochi giorni il francese non sarà più un giocatore del Torino. Alti e bassi, a volte è stato decisivo, ma la continuità è mancata.

Partite giocate: 31

Gol: 0

Assist: 2

Voto: 5