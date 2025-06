I numeri sugli abbonamenti dalla stagione 2005/2006 ad oggi. Oltre 10 mila abbonati fino al 2020, poi il netto calo

Il Torino ha aperto la campagna abbonamenti per la stagione 2025/2026. Dal 10 giugno i tifosi granata già abbonati potranno rinnovare la loro presenza fissa allo stadio. La prelazione dà diritto anche a uno sconto e altri premi speciali. Per i nuovi abbonati ci saranno due fasi di vendita, la prima il 13 giugno e la seconda l’11 luglio.

Nonostante la campagna, il numero di abbonati è in calo. Negli ultimi 20 anni, il Toro ha registrato solo 10 stagioni con oltre 10.000 abbonati. Dal campionato 2019/2020 la squadra granata non supera la cifra tonda. Un chiaro segno di conflitto tra la tifoseria e la società.

I numeri in calo

In casa Torino, il numero di abbonati è in netto calo. Nella stagione 2005/2006, anno in cui la squadra si trovava in Serie B, il club ha registrato 19.265 abbonamenti. Il primo crollo è avvenuto nell’annata 2010/2011, quando appena 5.257 tifosi hanno acquistato il pass.

Il Toro ha superato quota 10 mila abbonati nella stagione 2014/2015, dopo 4 anni di difficoltà. Il ritorno in Europa ha infiammato la piazza che fino al 2019 ha acquistato almeno 11 mila biglietti. Dal COVID i numeri (e la fiducia nei confronti della società) sono diminuiti.

Le ultime stagioni

Al Torino il numero di abbonati scarseggia. La società non ha comunicato ufficialmente il dato sugli abbonamenti venduti per la scorsa stagione ma si stima una cifra vicina alle 10 mila unità. L’andamento del Toro non incentiva i supporters a spendere una somma importante di denaro per seguire la squadra nelle partite di campionato.

Nella stagione 2022/2023, il Torino ha fatto registrare il secondo dato più basso dal 2005. Il numero di abbonati si è fermato a 5.946. In base al clima che si respira tra i tifosi granata è prevedibile che anche quest’anno non si superino i 10 mila abbonamenti venduti.