Perciun ha debuttato con la Nazionale a pochi mesi dall’esordio in Serie A: dopo l’occasione avuta con Vanoli spera che accada lo stesso con Baroni

L’esordio in Serie A, la convocazione in Nazionale maggiore. Per Sergiu Perciun l’esperienza con la Moldova è stata di quelle indimenticabili perché il granata non ha solo fatto parte della spedizione ma ha pure debuttato, giocando sia contro la Polonia in amichevole che contro l’Italia a Reggio Emilia lunedì sera. “Ho vissuto giorni molto intensi, è stato bello giocare per il mio paese”, ha spiegato dopo il match contro gli Azzurri. “Essendo io ancora giovane, spero che arrivino altre partite così importanti come quella contro l’Italia. Anzi, mi auguro che questa sia stata solo la prima di una lunga serie“.

Da Vanoli a Baroni

Un pensiero anche per Paolo Vanoli, colui che lo ha fatto esordire in Serie A: “L’ho già ringraziato quando è andato via perché mi ha dato la possibilità di giocare in Serie A. I compagni mi hanno preso da subito sotto la loro ala, così come il suo staff. E li ringrazio. Ora auguro al mister il meglio per la sua carriera”.

Perciun troverà Baroni: “Non ho ancora parlato con lui né ho fatto il punto della situazione con la società sul futuro. Ora vedremo che cosa fare, ma mi piacerebbe andare in ritiro con la prima squadra”.