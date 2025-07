Una tragica notizia ha scosso il mondo del calcio. L’attaccante del Liverpool Diogo Jota ha perso la vita insieme al fratello in un incidente stradale in provincia di Zamora, nella Spagna occidentale. Il Torino ha affrontato il giocatore nei preliminari di Europa League nell’agosto del 2019.

Il Torino ha ripreso il post del Liverpool sul canale X, esprimendo il proprio cordoglio per la tragica scomparsa di Diogo Jota.

Torino Football Club joins Liverpool's grief over the untimely death of Diogo Jota. Heartfelt condolences and thoughts to his family and loved ones. https://t.co/ffaFuVvUwR