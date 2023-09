Manca sempre meno alla gara di mercoledì sera tra Lazio e Torino: ecco i precedenti tra Maurizio Sarri e Ivan Juric

Il Torino si prepara ad affrontare la Lazio nella gara valida per la 6ª giornata di Serie A. I granata arrivano al match in un grande stato di forma, reduci dalle vittorie contro Genoa e Salernitana e dal pareggio casalingo contro la Roma. Momento diverso per i biancocelesti, che stanno vivendo un avvio di stagione piuttosto complicato. Nelle prime 5 giornate sono infatti arrivate 3 sconfitte oltre al pareggio contro il Monza e alla vittoria del Maradona. Lazio-Torino sarà anche Sarri contro Juric: ecco i precedenti tra i due allenatori.

Incubo Torino per la Lazio di Sarri

Quello che andrà in scena allo Stadio Olimpico sarà il decimo confronto tra Maurizio Sarri e Ivan Juric. Il bilancio è a favore del tecnico toscano, che ha collezionato 4 vittorie. 3 invece i pareggi tra i due, mentre l’ex Verona ha vinto in 2 occasioni. C’è però un dato che fa ben sperare i tifosi granata: da quando Juric siede sulla panchina del Toro, infatti, Sarri non è mai riuscito ad avere la meglio. Non solo: lo scorso 22 aprile, grazie al gol di Ivan Ilic allo scadere del primo tempo, il croato ha ottenuto la sua prima vittoria contro Sarri da allenatore granata.