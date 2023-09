Nella sfida tra Lazio e Torino, Sarri incontra Ricci: in estate l’allenatore lo ha voluto fortemente, ma non è stato accontentato

Dopo l’ottimo punto e l’ottima prestazione contro la Roma di Jose Mourinho, il Torino si prepara ad affrontare subito un’altra gara difficile, contro la Lazio di Maurizio Sarri. Calcio d’inizio alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Samuele Ricci, voluto fortemente in estate da Sarri, incontra i biancocelesti. Nel corso della sessione estiva di calciomercato, Maurizio Sarri ha chiesto in maniera insistente il centrocampista granata a Claudio Lotito. Alla fine il giocatore, al termine dell’Europeo con l’Italia Under 21, ha raggiunto i compagni a Pinzolo e non si è mosso dal Toro. Le sirene di mercato sono poi continuate, ma alla fine la Lazio si è tirata indietro. Sarri in mezzo al campo ha perso Sergej Milinkovic-Savic e alla fine è stato preso Rovella. Al momento però, stanno trovando più spazio Cataldi e Vecino. Il profilo ideale però era quello di Ricci, che rimane un sogno non esaudito di Sarri.

La trattativa e le parole

L’offerta della Lazio non è mai stata vicina alle richieste del club granata. Il Torino ha valutato la situazione, ma non aveva bisogno di vendere, come detto da Vagnati a Pinzolo: “La situazione di Ricci è molto semplice. Ricci è un giocatore importante del Torino di adesso e mi auguro del domani. Per fortuna non abbiamo bisogno di vendere per forza i giocatori. Poi nel calcio può succedere di tutto, Tonali è andato via dal Milan… Se lui ci ha chiesto di andare? E’ un ragazzo serio, sarebbe un controsenso”. Adesso Sarri se lo trova contro, da avversario, anche se lo avrebbe voluto in squadra.