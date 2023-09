Oltre al pareggio, un’altra buona notizia per Juric dopo Torino-Roma: il rientro di Vlasic, infatti, non va sottovalutato

Torna subito in campo il Torino, dopo il posticipo domenicale giocato contro la Roma. Una grande prestazione per i ragazzi di Juric, usciti dallo stadio con un punto che sta anche stretto per quanto fatto vedere in campo. Ora, però, c’è da pensare all’altra squadra della Capitale: la Lazio. Domani, infatti, i granata saranno impegnati all’Olimpico contro i biancocelesti, e Juric deve già riflettere sulla formazione, con un Vlasic in più. La grande notizia della partita di ieri, infatti, oltre al pareggio contro una big è anche il recupero del trequartista croato, che aveva saltato la sfida di Salerno per un problema. Anche ieri l’ex West Ham non è partito titolare, entrando nell’ultima mezz’ora e rendendosi utile più in fase difensiva che in attacco.

Verso la Lazio con un Vlasic in più

Nonostante fosse entrato per Radonjic, dopo gli ingressi in campo di Sanabria e Pellegri il numero 16 è stato necessariamente abbassato nella linea della mediana, per dare una mano a Ilic. Una posizione non del tutto inedita per lui, che già nella scorsa stagione in qualche occasione era stato testato dall’allenatore in una zona del campo più lontana dalla porta avversaria. D’altronde, Vlasic è anche questo: un giocatore molto duttile in grado di poter adattarsi alle diverse situazioni. E ora, il croato punta anche a una maglia da titolare contro la Lazio. I 35 minuti di ieri sono bastati a riprendere la migliore condizione possibile, e per un Torino che vuole puntare in alto c’è la possibilità di rivedere lui dal primo minuto. La palla passa ora al tecnico, che deciderà se dargli fiducia o se utilizzarlo a gara in corso per sfruttare la stanchezza della difesa di Sarri.