Per Yann Karamoh è stato un avvio di stagione difficile: il francese ha giocato solo 116 minuti nelle prime 5 gare

Il Torino prosegue la preparazione in vista del turno infrasettimanale, che vedrà i granata scendere in campo allo Stadio Olimpico contro la Lazio. Dopo il pareggio acciuffato in extremis contro la Roma il Toro ha l’obbiettivo di dare continuità ai propri risultati e per farlo dovrà giocare una gara di concentrazione e sacrificio. Tra gli interpreti che scenderanno in campo dal primo minuto potrebbe esserci proprio Yann Karamoh, protagonista di un avvio di stagione complicato.

Karamoh, dopo il Cagliari solo panchine

Nel pareggio per 0-0 contro il Cagliari di Claudio Ranieri Karamoh era stato preferito a Radonjic per giocare dall’inizio sulla trequarti. Il numero 7, però, non ha disputato una grande gara e all’intervallo è stato sostituito dal serbo. Da quel momento una serie di panchine, iniziata dalla pesante sconfitta di San Siro e culminata in casa contro la Roma, in cui Juric gli ha concesso solo un quarto d’ora di gioco. L’allenatore croato gli ha preferito persino Seck, che per il tecnico è spesso stato all’ultimo posto delle gerarchie. Ma con il turno infrasettimanale l’ivoriano potrebbe avere nuovamente spazio dal primo minuto: Juric avrà infatti bisogno di far rifiatare chi ha giocato di più. Ecco allora che per Karamoh si aprirebbero le porte della trequarti: l’ex Parma dovrà sfruttare al meglio questa occasione.