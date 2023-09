Nell’ultimo sondaggio vi avevamo chiesto chi fosse stato il migliore in campo contro gli uomini di Mourinho: ecco i risultati

Nonostante la grande prova di Buongiorno, che ha arginato per lunghi tratti della gara la fisicità di Romelu Lukaku, ad essere eletto come migliore in campo dai lettori è stato Ricardo Rodriguez. Lo svizzero è stato votato dal 49% dei tifosi, mentre al secondo posto si piazza Duvan Zapata con il 22%. Gradino più basso del podio per Alessandro Buongiorno, con il 19% delle preferenze. Seguono Tameze, con il 7%, e Ilic con il 2%.